Napoli-Juve: La probabile formazione di Gattuso per il match del Maradona

Il Napoli potrebbe tornare al 4-2-3-1 in vista del match contro la Juventus

L’edizione odierna di Repubblica, nello spazio riservato al calcio, ha provato ad anticipare le scelte di mister Gennaro Gattuso in vista del match del Napoli contro la Juventus. Secondo il quotidiano Il tecnico starebbe pensando di adottare il 4-2-3-1, sistema di gioco che ha dato segnali positivi nello scorso match contro l’Atalanta. Osimhen, seppur non ancora in forma smagliante, partirà con tutta probabilità dal primo minuto, Bakayoko torna davanti alla difesa nel ruolo che più gli si addice. Mario Rui agirà a sinistra, Di Lorenzo a destra, al centro Maksimovic e Rrahmani. In porta, confermato Ospina.

