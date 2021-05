Napoli, il commovente saluto di Osimhen a Gattuso

Victor Osimhen saluta l’ex allenatore Gennaro Gattuso attraverso un post su Instagram.

Gennaro Gattuso ha lasciato il Napoli, ma l’attaccante Victor Osimhen non ha potuto fare a meno di salutarlo con un commovente post sul proprio profilo Instagram. Il giocatore si è focalizzato sulla sua crescita in campo e fuori avvenuta grazie al tecnico, ed ha augurato ogni meglio al tecnico calabrese. Il post recita:

“Sei stato determinante per la mia crescita non solo come calciatore ma anche come uomo. Ho apprezzato tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo. Ti ho ammirato come calciatore e poterti chiamare boss è un qualcosa che non potrò dimenticare facilmente. Avrò sempre grande considerazione di te, ti auguro il meglio per la tua nuova avventura.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen (@victorosimhen9)

