Primavera 2: Chievo-Hellas Verona, la decisione dopo la rissa in campo

Durante il derby di Primavera 2 tra Chievo ed Hellas Verona si è verificata una rissa tra giocatori.

Domenica 22 maggio i ragazzi della Primavera del Chievo hanno sfidato quelli dell’Hellas Verona. Durante il derby c’è stata una rissa di pochi minuti tra giocatori di opposte fazioni. A distanza di due giorni dall’accaduto il giudice sportivo ha preso la decisione riguardo ciò.

Il giocatore del Chievo Verona Makni Nabil è stato squalificato per sei giornate, in quanto ha aggredito un calciatore dell’Hellas Verona. Non solo: entrambe le Società devono pagare un’ammenda di 500 euro. Il Chievo Verona infatti è colpevole di non aver fermato l’aggressione del giocatore nei confronti dell’avversario. L’Hellas Verona invece è colpevole in quanto i giocatori gialloblù hanno danneggiato gli spogliatoi del Chievo, e non ha fatto nulla per impedire ciò.

