Napoli, il portiere Trapp era atteso a Castel di Sangro in estate

Il quotidiano Il Mattino ha riportato un retroscena sul Napoli e l’attuale portiere dell’Eintracht Francoforte Kevin Trapp.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermato su un retroscena relativo al Napoli ed al portiere Kevin Trapp, che attualmente veste la maglia dell’Eintracht Francforte.

Secondo quanto si legge, l’estate scorsa l’estremo difensore era pronto per raggiungere la squadra azzurra al ritiro estivo di Castel di Sangro. Questo perché la partenza di Alex Meret sembrava ormai cosa certa. Alla fine tutto saltò ed Alex Meret resto in maglia azzurra.

“Kevin Trapp aveva già valigia e biglietto pronto per raggiungere il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il quotidiano parla di un volo pronto per Pescara e da lì avrebbe poi dovuto raggiungere Castel di Sangro per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Il titolare del ruolo sarebbe dovuto essere lui con Meret che sembrava ormai in procinto di lasciare gli azzurri.”

