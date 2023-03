Calaiò: “Osimhen? Il miglior attaccante del Napoli è stato Higuain”

L’ex attaccante azzurro dice la sua su Victor Osimhen

Emanuele Calaiò, ex centravanti del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Nel corso del suo intervento sulle pagine del quotidiano ha detto la sua su chi è stato il miglior attaccante nella storia del club partenopeo, menzionando anche Victor Osimhen.

Queste le sue parole:

“Osimhen il moigliore? No, il migliore è stato Higuain. Io ho giocato anche con Cavani. L’argentino però credo sia il miglior attaccante dell’era moderna del Napoli. Completo, sapeva far tutto e comunque ha raggiunto il record di reti in un campionato: 36 gol sono tantissimi. Significa che era dominante, neanche un cingolato lo fermava”.

