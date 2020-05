Incontro tra De Luca e De Magistris, iniziative per il rilancio di Napoli e della Campania

E’ avvenuto oggi il tanto atteso incontro tra De Magistris e De Luca

La Regione Campania, ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’incontro avvenuto oggi tra il Governatore De Luca ed il sindaco di Napoli De Magistris. Ecco quanto riporato:

“Si è svolto oggi a Palazzo Santa Lucia un incontro tra il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Al centro dell’incontro uno scambio di opinioni sulla Fase 2 dell’emergenza Covid e si è convenuto di mettere in campo insieme una serie di iniziative per consolidare l’immagine positiva di Napoli e della Campania che escono dall’epidemia in maniera molto forte e positiva. Si valuteranno nei prossimi giorni singole ipotesi di progetti culturali e promozionali. Presupposto di tutto è che la Campania rimanga assolutamente sicura, perché senza questo, tutto sarebbe improponibile”.

