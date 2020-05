Mazzola:”Dispiace aver perso Politano, peccato per Mertens”

Sandro Mazzola si dice dispiaciuto per la cessione di Politano e il mancato arrivo di Mertens in nerazzurro

Ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto in diretta Sandro Mazzola storica bandiera dell’inter. L’ex nerazzurro ha parlato della cessione di Politano, e anche del mancato arrivo in maglia narazzurra di Dries Mertens. Ecco quanto dichiarato: Politano? Dispiace sia andato via dall’Inter, a me piaceva molto. Negli ultimi mesi ci sono stati momenti strani, la società ha fatto cose che non doveva fare. Ripeto, a me Politano piace molto e dispiace sia stato ceduto al Napoli. Peccato per Mertens, Ci avevo fatto la bocca per l’Inter, mi piace tantissimo. Non si può fare più niente?”

