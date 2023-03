Napoli-Eintracht, le ultime notizie che trapelano da Castel Volturno

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte emergono le ultime notizie da Castel Volturno.

Domani sera alle ore 21 Napoli ed Eintracht Francoforte si sfideranno in Champions League per l’accesso ai quarti di finale. Alla vigilia della sfida ecco le ultime novità sulla squadra azzurra che trapelano dal Konami Training Center di Castel Volturno.

Secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb tutti gli azzurri erano presenti in campo:

“Seduta di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti in vista della gara contro l’Eintracht Francoforte valida per il ritorno degli ottavi di finale. Buone notizie per il tecnico azzurro, visto che sono regolarmente in campo Kim, Meret e Lozano.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico: “Ciò che sta facendo il Napoli è un qualcosa di davvero incredibile”

Calaiò: “Osimhen? Il miglior attaccante del Napoli è stato Higuain”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso per vendetta durante festa per mondiali 2006, due arresti