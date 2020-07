Callejon, la sua permanenza adesso è solo suggestione

Callejon e il futuro

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, si apre uno spirgaglio per il rinnovo di Josè Callejon. Al momento è solo una suggestione. Ma la società, nel caso in cui le prestazioni dello spagnolo dovessero continuare ad essere come le ultime apparizioni, potrebbe pensare di offrire un rinnovo allo spagnolo. Il 7 azzurro ha da poco rinnovato per giocare altri due mesi in azzurro, a titolo completamente gratuito. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi, che spingono per la permanenza di Callejon.

