Coronavirus, il bollettino dell’11 Luglio. 188 nuovi casi in Italia

Il bollettino dell’11 Luglio

La protezione civile ha reso noto il bollettino riferito all’emergenza Covid-19 in Italia, aggiornato all’11 Luglio. Sono stati effettuati 45.931 tamponi, di cui 188 risultano essere positivi, Attulamente i casi in Italia sono 13.303, 125 in meno rispetto alal giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore sono decedute 7 persone, portando così il totale 34.945 dall’inizio della pandemia.

Ecco i dati completi di oggi:

Attualmente positivi: 13.303

Deceduti: 34.945 (+7, +0%)

Dimessi/Guariti: 194.579 (+306, +0,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 67 (+2, +3,1%)

Tamponi: 5900.552 (+45.931)

Totale casi: 242.827 (+188, +0,08%)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Satin su Koulibaly: “Solo in Premier League ci sono club che possono permetterselo”

Insulti al tifoso del Napoli, è stato il team manager dell’Atalanta [VIDEO]

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Davide Rossi, figlio di Vasco, accusato di omissione di soccorso