Mertens-Napoli – Adl convinto grazie ad un vecchio trucco

Sky Sport approfondisce in merito alla situazione contrattuale tra Dries Mertens ed il Napoli

Mertens-Napoli – Secondo l’emittente l’accordo tra le parti può essere raggiunto tramite un bonus da aggiungere al momento della firma del contratto.

Il belga non ha intenzione di indossare altra maglia se non quella del Napoli, club con il quale sta per raggiungere il record di gol di tutti i tempi. A tentare l’attaccante ci sta provando il Borussia Dortmund ed il concreto interesse del club tedesco ha fatto scattare qualcosa in Adl che ha proposto un bonus oltre al prolungamento alle stesse condizioni contrattuali. La cifra del bonus non è nota ma il calciatore ha lasciato intendere che con un ulteriore sforzo della dirigenza la firma ci potrà essere.