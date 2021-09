Spartak Mosca, Rui Vitoria: “Abbiamo tanti problemi, ma siamo qui per lottare”

Spartak Mosca, Rui Vitoria in conferenza stampa

L’allenatore dello Spartak Mosca Rui Vitoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Abbiamo diversi problemi. Larsson non è qui non noi, vedremo se ci sarà per la prossima. Zoblin e gli altri, uguale. Non avrò altre opzioni, ma non siamo qui per piangere e proveremo a lottare con il Napoli fino all’ultimo minuto. Giochiamo contro una squadra molto forte e proveremo a fare risultato. Tutti pensano che per il Napoli sarà facile batterci, noi dobbiamo restare invece concentrati e mostrare la nostra personalità. Abbiamo calciatori di carattere e dobbiamo dimostrarlo. Dovremo scendere in campo con determinazione, questo è molto importante per noi. Il Napoli è davvero una buona squadra, hanno un’idea di calcio semplice, calcio semplice ma buono”.

