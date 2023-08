Milan, buona la prima per gli uomini di Pioli. 2-0 al Bologna

Il Milan non sbaglia il primo appuntamento stagionale.

Il Milan vince 2-0 contro il Bologna nel segno di Giroud e Pulisic.

I rossoneri non si fanno spaventare dalla partenza a razzo del Bologna che dopo 20 secondi dall’inizio della partita colpiscono una traversa con un tiro potentissimo di Lykogiannis dalla distanza e dopo 12′ firmano l’1-0 con il solito Giroud. Calabria crossa in mezzo, Reijnders fa da torre e Giroud, solo davanti a Skorupski, non sbaglia. Il Bologna ci prova e riesce a confezionare 2 azioni nel giro di pochi minuti, ma al 21′ Pulisic firma il gol del 2-0. L’americano si fa spazio in mezzo al campo, scambia con Giroud e da fuori area fa partire un tiro ad incrociare impossibile da prendere per il portiere del Bologna. Il Primo tempo si chiude dopo 4′ di minuti di recupero con il Milan che riesce a respingere bene le azioni dei rossoblù.

Il secondo tempo riparte con l’ingresso in campo di Orsolini, al posto di Moro, per il Bologna e diventando subito il più pericoloso dei suoi. Al 60′ gli uomini di Thiago Motta vanno vicini al 2-1 con Ndoye. Lo svizzero salta secco Calabria ed a tu per tu con Maignan spedisce la palla sul palo. Un minuto dopo anche Aebischer si rende pericoloso, ma il suo tiro trova un ottima risposta del portiere francese del Milan. Il resto della partita vede un Bologna eìche ci prova fino alla fine senza però mai impensierire più di troppo il Milan. La Partita termina dopo 5′ di recupero sul risultato di 2-0.

Tabellino:

BOLOGNA: Skorupski, Pocsh, Beukema, Lucumi, Lykogiannis (Corazza 87′), Dominguez (El Azzouzi 72′), Moro (Orsolini 45′), Aebischer, Ferguson ( Urbanski 87′), Ndoye, Zirkzee (Hooijdonk 87′)

MILAN: Maignan, Calabria (Kalulu 73′), Thiaw (Kjaer 88′), Tomori, Theo Hernandez , Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek ( Pobega 73′), Pulisic (Chukwueze 73′), Giroud (Okafor 73′), Leao

GOL: Giroud (12′), Pulisic (21′)

AMMONIZIONI: Aebischer (30′, BOL), Theo Hernandez (51′, MIL), Krunic (76′, MIL), Zirkzee (77′, BOL)

Maurizio Rasa