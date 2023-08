Romano su Veiga: “Confermo, l’Al-Ahli non ha pagato la clausola. Accordo tra club migliore”

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha chiarito la situazione che lega Gabri Veiga all’Al-Ahli. A quanto pare neanche il club saudita ha versato il pagamento per la clausola di 40 milioni nelle tasche del Celta Vigo.

“Confermo, la clausola non è stata pagata e c’è stato un accordo tra club a condizioni migliori rispetto al Napoli. Ma non hanno pagato la clausola né 40 milioni fissi. Almeno a me risulta così”.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦

Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.

Al Ahli sign their secret top target.

Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023