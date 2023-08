La Gazzetta dello Sport – Gaetano, Veiga blocca passaggio all’Empoli: la situazione.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul futuro di Gianluca Gaetano. A quanto pare le mosse a centrocampo del Napoli cambieranno, e il trasferimento del centrocampista è in stand-by: “Semaforo rosso invece per Gianluca Gaetano che freme per andare a Empoli e avere più spazio in campo. Ma il passaggio era legato all’ingaggio di Gabri Veiga. Questo perché l’organico a centrocampo oltre che per il tasso tecnico deve avere almeno sei componenti“.

