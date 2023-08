Sport Mediaset – Sfumato Veiga, ADL ritorna su vecchi obiettivi: rispunta anche Samardzic.

Il portale online si è soffermato su quanto accaduto nelle ultime ore. Sfumato il colpo Gabri Veiga, il Napoli potrebbe tornare su vecchi obiettivi a centrocampo.

“Il Napoli vede sfumare il principale obiettivo a centrocampo proprio sul traguardo: niente Gabri Veiga, per il quale si era trovato un accordo col Celta Vigo tanto che qualche giorno fa il giocatore era atteso in Italia per le visite mediche, che sceglie – anche lui – l’Arabia Saudita grazie a un contratto da 12,5 milioni di euro a stagione offerto dall’Al Ahli.

Ora De Laurentiis deve cambiare obiettivo a centrocampo, potrebbero tornare di moda Teun Koopmeiners, che però difficilmente l’Atalanta lascerà partire, o Lazar Samardzic che, dopo il tramonto della trattativa con l’Inter, è rientrato all’Udinese ma era stato nei taccuini azzurri già mesi fa”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, spunta un retroscena sulla situazione Lozano

Dalla Spagna sicuri: “Nelle prossime ore Veiga sarà ufficiale, c’è l’accordo tra Napoli e Celta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nicola Pietrangeli: “Licia Colò verrà alla festa dei miei 90 anni e io spero ancora che torneremo insieme”