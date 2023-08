L’Al-Ahli ha convinto Veiga con un ingaggio da 12,5mln a stagione

Nicolò Schira, esperto di mercato, sul proprio profilo social ha svelato i dettagli della trattativa tra Gabri Veiga e l’Al Ahli. Il club saudita avrebbe convinto il giocatore a trasferirsi con un ingaggio monstre, sei volte superiore a quello proposto dal Napoli: “Per il calciatore un contratto fino al 2027 da 12,5 milioni a stagione. L’offerta del Napoli era di 2,2 milioni all’anno”.

#AlAlhi are ready to pay the release clause (40M) to sign #CeltaVigo’s midfielder Gabriel #Veiga. For the player contract until 2027 (12,5M/year). The Saudi’s Club have overtaken Napoli, which offered €36M (bonuses included) to Celta and a salary of 2,2M/year. #transfers 🇸🇦

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2023