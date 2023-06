Napoli, rinnovo Osimhen: contatto tra De Laurentiis ed il suo agente

La Gazzetta dello Sport ha riportato il punto della situazione su Victor Osimhen, in particolare sul suo rinnovo con il Napoli.

Il rinnovo di Victor Osimhen è probabilmente una delle questioni attuali più urgenti da risolvere per il Napoli. Il club azzurro vorrebbe trattenere l’attaccante, per questo motivo il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato nuovamente il suo agente.

“E la questione Osimhen rimane centrale. Il presidente ha parlato ottimisticamente di prolungamento di contratto col nigeriano di due anni fino al 2027 e ieri sera poi ha avuto un aggancio telefonico con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, per incontrarsi in questi giorni e mettere realmente sul piatto le proposte. Visto l’alta valutazione sul mercato del giocatore data dal club, non sarà semplice raggiungere un accordo sulle cifre di un ingaggio da rivedere al rialzo, in proporzione anche al valore del cartellino. Ma già i 4,5 milioni netti che Osimhen ha garantito fino al 2025 sono oltre i limiti della policy aziendale. Vedremo.”

