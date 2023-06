Napoli-Ostigard, l’intermediario interviene sul suo futuro

Luca Ariatti, intermediario del difensore del Napoli Leo Ostigrd, ha parlato del suo futuro ai microfoni di “Radio Crc”.

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda su “Radio Crc”, Luca Airatti, intermediario di Leo Ostigard, ha parlato delle intenzioni attuali del difensore del Napoli.

Le prime parole sono sul nuovo tecnico:

“Garcia lo conosciamo tutti, è sicuramente preparato e pronto per poter guidare una squadra vincente che arriva da una grande vittoria come il Napoli. Entrare in queste situazioni non è facile perché ci sono alte aspettative, ma penso che l’identikit sia giusto. I giocatori campioni di un certo livello lo sono perché agevolano il lavoro di un allenatore e collaborano per raggiungere traguardi. È importante l’abilità di mantenere un gruppo e non creare gerarchie, serve armonia. L’allenatore è forte, importante, ha esperienza e sa relazionarsi con calciatori internazionali.”

Poi, su Leo Ostigard:

“L’esperienza al primo anno di Napoli è stata certamente importante e positiva per la stima che la società ha sempre dato al ragazzo. Non ha giocato tantissimo, ma il pubblico ha fiducia in lui e c’è il desiderio di averlo in squadra. Il cambio allenatore dà stimoli a chi giocava di meno. Ostigard deve restare a Napoli e cogliere tutte le occasioni che ci possono essere. Questo livello è la massima aspirazione per un giocatore. Ci siamo visti col Napoli un mesetto fa e l’idea era aspettare la scelta dell’allenatore. L’idea di continuare qui c’è perché Ostigard sta molto bene. Lui ha giocato a Genova in una difesa a 3 e poi a 4, mentre a Napoli sempre a 4. È un giocatore duttile, che un allenatore vuole sempre avere nella propria rosa.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli presenta Garcia: entusiasmo alle stelle

Agente Zerbin: “Piace a tante squadre, del futuro parleremo con il nuovo tecnico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 20 Giugno 2023 a cura di Artemis