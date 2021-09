Pecoraro, Ex pres. Proc. Federale Figc: “Commisso ha ragione, bisogna fare qualcosa”

Pecoraro sulla questione sollevata da Commisso

L’ex presidente della procura federale della FIGC Giuseppe Pecoraro, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove ha commentato le esternazioni di Commisso. Ecco quanto dichiarato:

“Plusvalenze Juventus? Abbiamo dovuto aspettare la Consob, per le società quotate in borsa interviene la Consob mentre per le altre intervengono le federazioni, il problema delle plusvalenza non riguarda solo la Juve ma anche le altre squadre. Noi siamo intervenuti con Chievo e Cesena e sapete il destino che hanno avuto. Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio l’operazione Locatelli. Juventus e Inter stanno drogando il calcio, se non si possono pagare gli stipendi bisogna che ci sia l’intervento della procura. Secondo me si ha timore di affrontare le società e le grandi tifoserie. Il calcio ha bisogno di una rifondazione partendo dai diritti televisivi, non è possibile che alcune società falliscono e altre che si trovano nella stessa condizione rimangono sempre vive”.

