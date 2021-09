Insigne, c’è un indizio che porta al rinnovo. Il capitano azzurro cerca una nuova casa in città

Insigne, si torna a parlare di rinnovo

Come riportato dal Corriere dello Sport, spunta un indizio che fa bene sperare per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato:

“E se fosse un indizio? Perché in quel panorama mozzafiato che si scorge da Posillipo, potrebbe pure nascondersi l’idea d’evitare di andarsene in giro per l’Europa e di godersi la vita da un terrazzo che ti riempie gli occhi. In quell’orizzonte ci sono varie sfumature ma non può essercene una cupa, manco nei giorni annuvolati o in quelli sporadicamente piovosi, che inducano alla malinconia, se non la «tristezza» di lasciarsi alle spalle uno spettacolo del genere e dirottare altrove se stesso: Lorenzo Insigne cambierà casa, lo farà più in là, quando avrà completato i lavori d’una villa che ha appena comprato, che dista neanche poi tanto dalla sua abitazione, ma che testimonia – a modo suo – il desiderio di restarsene tra la propria gente, in una dimensione che l’appaga, con i genitori suoi e quelli di sua moglie neanche poi così lontani e a contatto con le proprie radici”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spartak Mosca, Rui Vitoria: “Abbiamo tanti problemi, ma siamo qui per lottare”

Pecoraro, Ex pres. Proc. Federale Figc: “Commisso ha ragione, bisogna fare qualcosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentina Colombi, ex di Piero Neri, mette in guardia Raffaella Fico: “È ancora innamorato di me”