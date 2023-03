Napoli-Eintracht, la Questura in massimo stato di allerta

Secondo il quotidiano Tuttosport la Questura di Napoli sarebbe in uno stato di massima allerta per la sfida contro l’Eintracht Francoforte.

Domani sera ci sarà la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francofote. La Questura di Napoli sarà in uno stato di massima attenzione già durante la giornata di oggi. Si temerebbe infatti l’arrivo di alcuni gruppi sostenitori del club tedesco, ma anche di ultras atalantini.

Ecco quanto riportato:

“La Questura di Napoli è in stato di massima allerta in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Napoli e Eintracht Francoforte, in programma domani sera allo stadio Maradona. I controlli cominceranno già oggi, alla vigilia del match, e riguarderanno l’aeroporto di Capodichino, le stazioni ferroviarie, oltre ai varchi d’ingresso a Napoli dall’Autostrada A1. E’ forte il timore che gruppi di fan del team di Francoforte, uniti ad altri gruppi di ultras atalantini, possano venire a Napoli nonostante il divieto di vendita dei ticket su tutto il territorio tedesco.”

