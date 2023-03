Champions League, domani il Napoli in campo per scrivere la storia

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul percorso che sta compiendo il Napoli in questa stagione di Champions League.

Domani ser il Napoli avrà la possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. Qualora accadesse, l’evento passerebbe indubbiamente alla storia. Sarebbe la prima volta infatti che il Napoli taglierebbe questo traguardo.

Ecco quanto si legge in merito:

“Domani sera il Napoli si gioca l’accesso ai quarti di finale di Champions e mai come questa volta è vicino a raggiungere un traguardo storico per un club quasi centenario. Nemmeno Diego Armando Maradona riuscì nell’impresa negli anni d’oro azzurri. Perché quella squadra si fermò una volta ai sedicesimi contro il Real Madrid, nel 1987, di fatto il primo turno della Coppa dei Campioni. Che il Napoli di Bigon rigiocò nel ‘90 e anche allora i quarti rimasero un sogno: contro lo Spartak Mosca, agli ottavi, finì ai rigori, con Maradona arrivato con un jet privato e già in rotta con il club.”

