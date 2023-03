Napoli-Atalanta – La sconfitta con la Lazio è solo un brutto ricordo: Kvaratskhelia e Rrahmani portano il Napoli a +18 dall’Inter e blindano definitivamente la vetta della classifica. Nessun punto per l’Atalanta che torna a casa a bocca asciutta.

Napoli–Atalanta – Luciano Spalletti si gode la gloria al Maradona, ma non solo, perché può avvalersi della sua arma in più: Khvicha Kvaratskhelia, quando parte il georgiano, non ce n’è per nessuno! Tornano a sorridere gli azzurri che si portano a +18 dall’Inter, che invece cade inaspettatamente con lo Spezia. Performance incolore per l’Atalanta, che torna a casa con la valigia vuota.

Primo tempo Napoli-Atalanta

Il Napoli non fa sconti, ma rientra in campo con la consapevolezza di essere la squadra più in forma della Serie A. Partono forti gli azzurri, che riescono a mettere i bastoni fra le ruote all’Atalanta. Gli uomini di Gasperini, invece entrano con una buona disposizione in campo, ma i partenopei appaiono più motivati a differenza dei nerazzurri, che affrontano il match con un atteggiamento poco propositivo. La prima occasione arriva al 6′ con Politano, che si introduce in area e calcia di sinistro sul primo palo, ma Musso prontamente manda in angolo.

Gli azzurri non si lasciano condizionare e cercano di mantenersi alti, pressando gli avversari per recuperare palla nel modo più veloce possibile. L’Atalanta prova a reagire con il duo in attacco Zapata e Hojlund, ma Kim e Rrahmani riescono a tenerli a bada. Per un bel pezzo di gara, il Napoli fatica a trovare gli spazi giusti per raggiungere Osimhen e Kvaratskhelia, con quest’ultimo che riesce a ricavare una sola occasione pericolosa al 28′. Al 31′ arriva un’opportunità per Zielinski che riesce a tirare, Musso percepisce, allora si fa trovare pronto Politano che cerca la rete, ma anche stavolta il portiere riesce a tenere blindata la sua porta. Il primo tempo finisce male per la squadra di Gasperini, che è costretta ad un cambio a causa di un problema muscolare per Djimsiti, al suo posto entra Demiral.

Secondo tempo Napoli-Atalanta

Il secondo tempo comincia con un altro cambio per i bergamaschi: Muriel per Hojlund. Tuttavia questo non basterà a frenare la voglia e la forza del Napoli, che ne approfitta e ritorna in campo con più grinta ed aggressività. Occasione incredibile al 47′, con una bellissima rovesciata di Osimhen, ma il tiro viene parato da Musso. I bergamaschi nella ripresa faticano ad impostare il loro gioco e ad impensierirli ci pensa subito Kvaratskhelia, con due occasioni pericolose. Ci riprova anche Osimhen, che schiaccia di testa ma la palla termina fuori di un soffio.

Nessun dramma, perché sono proprio le due stelle nerazzurre a sbloccare il risultato: Osimhen per Kvaratskhelia, il georgiano riesce a confondere Toloi e colleghi, scarica un destro fortissimo sotto la traversa e porta il Napoli in vantaggio! Palla imprendibile per Musso ed è festa per i tifosi al Maradona. Arrivano i cambi anche per la capolista, fuori Zielinski e Politano e dentro Ndombelé ed Elmas. Al 76′ problemi al polpaccio per Kim che chiede il cambio e viene sostituito da Juan Jesus. Intanto prova a ripartire la Dea, con Muriel che prova a farsi vedere dalla difesa del Napoli calciando verso la porta, ma Gollini para e la palla finisce in angolo. Al 77′ arriva la rete di Rrahmani che regala il 2-0 ai suoi compagni di squadra. Si catapulta in attacco Ruggeri all’83’ per provare a riaprire la gara, ma il portiere azzurro nega l’ennesimo tentativo. Finisce così Napoli-Atalanta.

Top Kvaratskhelia

Kvaratop, il georgiano sblocca la partita regalando ai suoi compagni fiducia e nuova energia. Dopo un primo tempo decisamente incolore, il numero 77 manda in panne la difesa dell’Atalanta, collezionando un gol pesantissimo.

