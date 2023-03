Napoli: Kim e Meret verso il pieno recupero, torna Mario Rui

Napoli-Eintracht: Kim Min Jae ed Alex Meret sono verso il pieno recupero, intanto Luciano Spalletti ritrova Mario Rui.

Domani sera il Napoli sfiderà l’Eintracht Francoforte allo Stadio Maradona e la Gazzetta dello Sport si è concentrata sulle condizioni del portiere Alex Meret e del difensore Kim Min Jae. Entrambi avrebbero quasi recuperato del tutto dall’infortunio. Intanto il tecnico Lucano Spalletti potrà contare anche su Mario Rui, che rientrerà dalla squalifica in campionato.

Ecco quanto si legge sul noto quotidiano:

“Lozano è recuperato e non dimentichiamo che il messicano è stato premiato come uomo partita all’andata in Germania. Un’alternativa in più per Spalletti che riavrà anche Mario Rui (squalificato in campionato). Oggi si attendono conferme positive su Kim e Meret. Il sudcoreano è un totem cui difficilmente si rinuncia, mentre Gollini ha mostrato affidabilità e consente al portiere friulano di non dover forzare fin quando la contusione al polso non sarà assorbita. Ma sarà una notte in cui tutti vogliono essere protagonisti”.

