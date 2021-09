UFFICIALE – La FIGC ha deciso, dal 2024 stop alle multiproprietà

Ufficiale, dal 2024 stop alle multiproprietà dei club

Questa mattina si è svolto a Roma il consiglio federale, al termine del quale la FIGC ha ufficializzato tramite un comunicato la decisione in merito alle multiproprietà. Ecco quanto si legge:

“Il Consiglio ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/2025″.

