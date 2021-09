Serie A – Positivo al Covid-19 un giocatore del Bologna: il comunicato

Serie A – Positivo al Covid-19 un giocatore del Bologna

Serie A – Positivo al Covid-19 un giocatore del Bologna. Di seguito il comunicato:

Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare.

