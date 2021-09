Albarella: “Il Napoli ha l’obbligo di dare i giocatori alle Nazionali: in caso contrario c’è la squalifica”

Albarella sul Napoli e la Coppa d’Africa

Napoli Calcio – Eugenio Albarella è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio ed in particolare sulla Coppa D’Africa. Ecco quanto ha dichiarato:

Albarella:

“Il Napoli non può non mandare i propri calciatori alla coppa d’Africa in quanto è patrocinata dalla FIFA. I club hanno l’obbligo di dare i calciatori quando convocati, la non risposta alla chiamata porterebbe alla squalifica dei tesserati. Da regolamento, le società hanno l’obbligo di dare i calciatori almeno dieci giorni prima dell’esordio della Nazionale in coppa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Incontro De Laurentiis agente Insigne: ecco come si è svolto

Serie A – Positivo al Covid-19 un giocatore del Bologna: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentina Colombi, ex di Piero Neri, mette in guardia Raffaella Fico: “È ancora innamorato di me