Relevo – Gilmour al Napoli non è mai saltata, il ragazzo vuole il trasferimento

Il giornalista Matteo Moretto, ha posto l’attenzione sul possibile affare per Billy Gilmour, che a oggi, non è mai tramontato.

“Come sempre detto in questi giorni l’operazione Billy Gilmour al Napoli non è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo. Gilmour vuole andare al Napoli e anche nella notte ha fatto grande pressione perché la trattativa riprendesse. Il centrocampista ha chiesto a più riprese al club di essere ceduto. Aurelio De Laurentiis è restio a riallacciare i rapporti visto il recente comportamento del club inglese ma Antonio Conte preme per avere Gilmour. Giornata da dentro-fuori”.

