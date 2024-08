X – Romano: “Osimhen-Al-Ahli, è fatta! Affare da 75-80mln”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha confermato il trasferimento di Victor Osimhen all’Al-Ahli. L’affare è praticamente concluso: “Il Napoli raggiunge un accordo totale con l’Al Ahli per Victor Osimhen! Accordo tra club concluso per un pacchetto totale di 75-80 milioni di euro, l’Al Ahli ha già prenotato le visite mediche. Contratto quadriennale del valore di 25-30 milioni di euro a stagione netti per Osimhen più clausola di resoconto. Via libera finale a Victor”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

