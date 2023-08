La Gazzetta dello Sport – Raspadori adattato mezzala e ADL pensa all’affare Lindstrom.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul prossimo colpo di mercato che potrebbe rendere il lavoro di Rudi Garcia più semplice. Secondo la roesa si investirà su un altro ruolo: “E siccome Garcia già dal ritiro lavora anche per adattare Giacomo Raspadori nel ruolo di mezzala, ecco che l’eventuale investimento delle ultime ore del Napoli potrebbe essere dirottato su un altro ruolo.

E in questo caso il profilo che piace molto è quello dell’esterno offensivo danese Jesper Lindstrom, classe 2000, che gli azzurri hanno affrontato negli ottavi di Champions con l’Eintracht Francoforte. Sa giocare sia a destra che a sinistra e può agire pure da trequartista. Il sostituto ritenuto ideale in caso di partenza di Lozano, ma il messicano non sembra avere grandi offerte. Siccome però certi treni passano una sola volta Lindstrom sarebbe un buon affare da anticipare”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gaetano vorrebbe il prestito ma la cessione è bloccata

Mercato Napoli, a sorpresa spunta il nome di Amrabat

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nicola Pietrangeli: “Licia Colò verrà alla festa dei miei 90 anni e io spero ancora che torneremo insieme”