Voz de Galicia – Volo prenotato, ma Veiga non ci è salito: è andato a Parigi per le visite mediche con l’Al-Ahli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena sulla trattativa tra Napoli e Gabri Veiga. Secondo quanto riportato, l’entourage del calciatore ha fatto saltare la trattativa con i partenopei: “Domenica al terminal di Peinador un aereo aspettava Gabri Veiga diretto in Italia, ma l’uomo di Porrino non è salito sull’aereo. Il centrocampista non è salito sull’aero per Napoli, è andato invece a Parigi per sostenere le visite mediche con l’Al-Ahli. Ha scelto l’Arabia Saudita, il suo destino, firmando un contratto da capogiro”.

Fonte foto: Flickr.com

