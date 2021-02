Clamoroso – Villas Boas sospeso dal Marsiglia: nel mirino c’è Maurizio Sarri!

Villas Boas sospeso dal Marsiglia, i francesi tentano il colpo Sarri!

Villas Boas, allenatore del Marsiglia, è stato sospeso dalla società perchè i suoi comportamenti degli ultimi tempi non sono piaciuti alla dirigenza. Proprio il club francese, allora, ha iniziato a guardarsi intorno, cercando un nuovo allenatore: l’obiettivo numero uno è l’ex Napoli Maurizio Sarri. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. La trattativa è molto complicata perchè il tecnico non vorrebbe infatti legarsi a una squadra a stagione in corso.

