Bruscolotti: “Serve buon senso, c’è chi parla a sproposito: Napoli in corsa per tutto”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli parlando del calcio Napoli:

“Serve buon senso perché qui tante volte si esagera e quindi tra di noi ce lo possiamo dire perché c’è gente che parla a sproposito e cerca di commentare sempre. Siccome ho avuto sempre un attimo rapporto con i tifosi io dico lasciamo perdere tutto perchè la cosa importante è credere e avere fede e pensare solo al campo. I ragazzi vanno incoraggiati perché se noi analizziamo gli impegni che abbiamo avuto in passato, dopo una sconfitta il Napoli si è sempre rialzato.

Il Napoli è perfettamente in regola per quelli che sono i programmi e per quello che è la stagione. E’ in gioco per tutte le competizioni. Il Napoli non è che doveva vincere lo scudetto. Gattuso ha fatto un lavoro straordinario ricompattando l’ambiente che era a pezzi e serve solo grande buon senso e concentrarci sul campo”.

