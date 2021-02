De Laurentiis rompe il silenzio: “Non capisco perché un giornale autorevole scriva delle fake news”

De Laurentiis rompe il silenzio e smentisce le voci su Giuntoli

Ultime notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rompe il silenzio con un tweet smentendo le notizie relative ad un imminente addio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro. Questo il messaggio da lui pubblicato:

“Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”.

