Il Mattino – Napoli in vendita? ADL non ci pensa neanche a dar via il suo gioiello!

Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, è tornato a parlare del papabile addio di Aurelio De Laurentiis al Napoli: “Tranquilli, il Napoli non è in vendita”. Con chiarezza smentisce categoricamente la vendita del Napoli, bloccando le voci degli ultimi giorni in merito ai fondi messicani e dell’offerta da un miliardo.