Napoli accoglie Kessie, c’è anche l’Inter: agente lavora su doppio fronte

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, per Kessie, non ci sarebbe solo l’Inter ma sarebbe spuntato anche il Napoli dopo svariate ricerche. Questo è quanto riportato a riguardo:

In verità, sarebbe doppio il fronte a cui sta lavorando Atangana. Uno per giugno, legato appunto a Inter e Napoli, e l’altro già per il mercato di gennaio. Per l’immediato si sono mossi alcuni club di Premier, ma non di primissimo piano. La prima mossa, in ogni caso, spetta al Barcellona. Nel senso che deve chiarire se esiste un progetto legato a Kessie, oppure se il suo ingaggio è stato solo un’opportunità di mercato, da sfruttare con una cessione da mettere a bilancio come plusvalenza. Kessie sarebbe disposto a “verificarlo” fino al termine della stagione, ma servirebbe qualche garanzia in più. Altrimenti, Atangana dedicherebbe tutti i suoi sforzi a cercare una sistemazione di gradimento per il suo assistito già per gennaio. Ad ogni modo, lo scenario più probabile è che l’ivoriano chiuda l’annata in Catalogna, per poi fare le valigie. Evidentemente, con destinazione preferita l’Italia”.

