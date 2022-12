Gli occhi del Napoli su Buchanan del Bruges, valutazione di 12 milioni

Il Napoli su Buchanan del Bruges

Il Napoli continua a monitorare il mercato, il nome nuovo è quello dell’attaccante del Bruges Tajon Trevor Buchanan che ben ha figurato tra le file del Canada nel corso del Mondiale in Qatar. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli scout azzurri lo seguono già da tempo e le relazioni sarebbero positive. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Tajon Trevor Buchanan è appena uscito dal Mondiale con il Canada, dove ne ha giocate tre su tre da titolare, ma il Napoli l’ha scovato in Belgio, al Club Bruges, e ci ha messo gli occhi addosso ancor prima che in Qatar dessero il calcio d’inizio. Il costo, 12 milioni, non è esagerato rispetto al trend del mercato, considerando che il canadese può coprire più posizioni in attacco. Un esterno che sa orientarsi sia a destra che a sinistra, duttilità che non fa altro che accrescere l’interesse.”

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale instagram Tajon Buchanan

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli accoglie Kessie, c’è anche l’Inter: agente lavora su doppio fronte

Inzaghi: “Napoli a ritmi elevati. Scudetto? C’è spazio per tutti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Mosca, attacco con un drone di Kiev nella regione russa di Kursk