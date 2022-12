La Gazzetta dello Sport – Pogba, Napoli nel mirino: vuole tornare per il match al Maradona.

Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, torna a parlare di Paul Pogba e del suo recupero. A quanto pare, il centrocampista juventino, si sarebbe imposto come obiettivo quello di rientrare in squadra e mettere i piedi in campo proprio contro la capolista. Il match al Maradona, dunque, sarebbe l’obiettivo che si sarebbe preposto, per cercare di battere il Napoli. Dopo 15 giorni di vacanza negli Stati Uniti, in mattinata è atteso alla Continassa per proseguire il suo programma di recupero, in modo da farsi trovare in forma per il 13 gennaio.

Fonte foto: Instagram @paulpogba

