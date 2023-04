Lite Maldini-Spalletti, ecco cosa avrebbe detto il dirigente rossonero

La Gazzetta dello Sport ritorna a parlare della lite tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti avvenuta nel corso di Napoli-Milan.

A distanza di tre giorni dalla lite tra il dirigente del Milan Paolo Maldini ed il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, la Gazzetta dello Sport ritorna a parlare della vicenda.

“Maldini avrebbe detto al tecnico: “Hai visto troppi film di Rambo, mister”. Spalletti e Maldini, in fondo, domenica sera stavano facendo la stessa cosa, anche se uno parla spesso, parla tanto, parla con perifrasi, mentre l’altro, se può, fa silenzio. Spalletti all’intervallo è andato a parlare con Rapuano, l’arbitro di Napoli-Milan, per contestare una decisione. Forse voleva prendere un vantaggio per il secondo tempo, di sicuro difendeva la sua squadra. Maldini lo ha visto ed è intervenuto per evitare una pressione a senso unico sull’arbitro.”

Fonte foto: Flickr.com

