Napoli-Milan, non solo rissa, la Procura valuta reato di violenza

La Procura di Napoli continua ad indagare sugli spiacevoli episodi avvenuti durante la sfida al Maradona tra Napoli e Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera non si starebbero solo valutando il reato di rissa, ma anche quello di violenza privata.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Le indagini della Procura di Napoli promettono altri sviluppi: i pm valutano la possibilità di configurare, oltre alla rissa, il reato di violenza privata ai danni dei tifosi costretti a non incitare la squadra di Spalletti, in testa alla classifica e impegnata in una importante partita contro i campioni d’Italia uscenti.”

