Stefano Feltri: “Lo Scudetto del 2018 va revocato, la Juve aveva un patrimonio negativo”

Stefano Feltri, direttore di Domani, attraverso un editoriale ha commentato la vicenda Juventus e in particolar modo dello Scudetto vinto dai bianconeri nel 2018. Ecco quanto pubblicato:

“Se il calcio italiano fosse uno sport serio, la Juventus dovrebbe vedersi revocare almeno lo scudetto 2018/2019, quando ha giocato il campionato con un bilancio con patrimonio netto negativo (passività superiori alle attività), anche se i conti dichiarati non lo rivelavano. Secondo la procura, queste comunicazioni sociali ingannevoli hanno alterato in maniera rilevante la percezione della solidità dei conti della Juventus: i bilanci andrebbero rivisti per 440 milioni di euro in tre anni, con la conseguenza di avere un patrimonio negativo sia nel 2018/19, sia nel 2020/21. Con i bilanci veri, la Juventus avrebbe probabilmente dovuto lanciare altri aumenti di capitali e la stessa iscrizione alla Serie A sarebbe stata a rischio.”

