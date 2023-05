Calciomercato Napoli, si seguono sette profili: la lista

Il Corriere dello Sport si concentra sul calciomercato relativo al Napoli, in particolare su sette profili seguiti dal club.

Dopo la vittoria del campionato il Napoli si starebbe concentrando in pieno sul calciomercato. La Società partenopea avrebbe infatti già in mente di costruire la squadra per affrontare al meglio la prossima stagione.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione su sette profili a cui il club sarebbe interessato.

“Scalvini è il difensore che piace come possibile sostituto di Kim; Hojlund e Beto sono gli attaccanti che il Napoli potrebbe puntare nel caso in cui Osimhen dovesse lasciare la squadra; Adama Traore, da mesi inseguito a parametro zero. Inoltre, il mercato spagnolo rappresenta una fonte di talenti, tra cui Yeremi Pino, una tentazione come Gabri Veiga. Sul taccuino degli osservatori c’è anche il tedesco Samardzic, 21 anni.”

