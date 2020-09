Martino: “E’ stato un bel Napoli, Lozano? 7- perché deve migliorare a difendere”

Il radiocronista commenta la partita di ieri a Parma

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto il radiocronista Carmine Martino commentando la partita di ieri a Parma vinta per 2 a 0 dagli azzurri:

“La squadra nel primo tempo ha faticato e ha prodotto poco, facendosi bloccare dal Parma. Gattuso quindi doveva fare qualcosa e l’inserimento di Osimhen è stato determinante. E’ stato un bel Napoli e durante il 4-2-3-1 ho intravisto anche un 4-4-2 di “ancelottiana memoria”. Lozano? Come voto gli do un 7- ma perché la fase difensiva non è il suo forte, ha commesso falli ingenui e deve migliorare. Per il resto è stata la prima volta che l’ho visto bene, è stato spesso devastante nel superare l’uomo e ha fatto una buona partita, è sulla strada giusta”.

