Scozzafava: “Osimhen? E’ quello che mancava alla squadra, Gattuso? Il suo lavoro sta dando risultati”

La giornalista risalta il nigeriano e il lavoro dell’allenatore

E’ intervenuta ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli la giornalista Monica Scozzafava. Ecco quanto dichiarato:

“Osimhen? Per le sue caratteristiche, diverse rispetto a quelle degli altri attaccanti è quello che mancava alla squadra, quel fattore X che la scorsa stagione era assente. Inoltre è veloce, il classico “uomo giusto al momento giusto”. Gattuso? Ha dimostrato autonomia di pensiero. Ha impostato un gioco partendo “dal basso” inserendo Ospina in porta, quindi andando contro la “volontà popolare”, ha lavorato sulla coppia centrale di cui ci si aspettava il massimo lo scorso anno dato che nessuna squadra ne è in possesso, ha scelto Hysaj e non Ghoulam e infine è andato col 4-3-3 inserendo il nuovo arrivato nella ripresa dando spazio al “tridente dei piccoli” con Lozano titolare su cui ha insistito molto. In generale tutto il lavoro da lui svolto sta dando risultati e si è visto”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allan, messaggio commovente della moglie: “Non è un addio, torneremo”

Milik alla Roma sta per saltare. Altri club sul polacco

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Penn Badgley e Domino Kirke sono genitori: nato il primo figlio dell’attore di Gossip Girl e You

MATTIA SERGIO PERRINO