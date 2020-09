Milik alla Roma sta per saltare. Altri club sul polacco

Milik alla Roma, tutto fermo

Nel corso di Radio Goal, Diego De Luca, ha riportato importanti aggiornamenti sulla vicenda Milik. Ecco quanto dichiarato:

“La Juve nelle ultime ore ha accelerato per il ritorno di Morata, è stufa di aspettare Dzeko. Sembra che Morata sia atteso a Torino a stretto giro. Pochi margini di trattativa con la Roma, ma ci sono altro club seriamente interessati ad Arek: non vengono fuori ancora i nomi, ma evidentemente la Roma non è l’unica strada percorribile per Milik.”

