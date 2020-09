Del Genio lancia un monito: “Rigore Juventus? Va memorizzato”

Del Genio sul rigore a sfavore della Juventus

Paolo Del Genio, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha polemizzato sul mancato rigore consesso alla Sampdoria contro la Juventus. Ecco quanto dichiarato:

Fallo di mano Bonucci? Memorizziamolo, tutti dicono che ora non è rigore e quindi s’è fissato il metro di giudizio di quest’anno. Il braccio è largo, quindi salvo parata da portiere non verrà dato il rigore. Fuorigioco? Non l’hanno fatto finire alla Samp, alle 12.30 Cornelius è andato al tiro nonostante fosse in fuorigioco di metri”.

