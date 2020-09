Paganese – Arriva un giovane centrocampista dal Napoli

Paganese – Acquistato Rossi dal Napoli.

Altro colpo in uscita messo a segno da parte della Paganese. Il Napoli, infatti, cede in prestito al club azzurrostellato il classe 2003 Francesco Rossi che arriva alla corte di mister Salvatore Matrecano per dare il suo contributo alla compagine della Berretti. Il ragazzo cercherà di trovare minuti e spazio in una squadra che si appresta a vivere numerosi derby in Campania nel prossimo campionato.

Ruolo centrocampista, dotato di grande temperamento, molto muscolare e dinamico, bravo anche negli inserimenti, il giovane Rossi è pronto a vivere la sua nuova avventura con la maglia azzurrostellata, dopo aver trascorso anche un passato, prima dell’Under 17 del Napoli lo scorso campionato, con i colori biancoverdi dell’Avellino calcio.