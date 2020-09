Clamoroso – La Roma rischia un clamoroso 3-0 a tavolino! Tutti i dettagli

Clamoroso – “Pasticcio Diawara”, la Roma rischia la sconfitta a tavolino

Ha del clamoroso la notizia che vedrebbe la Roma rischiare di perdere la prima partita della stagione a tavolino per via di un “pasticcio Diawara”.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gazzetta.it, la squadra giallorossa rischia di vedersi inflitto un clamoroso 3-0 a tavolino. Il motivo? Nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dai capitolini, il 23enne centrocampista è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”.

