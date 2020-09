Calciomercato – Il Napoli pensa al norvegese Fredrik Midtsjo. E’ lui l’alternativa a Veretout

Calciomercato – Il Napoli pensa al norvegese Fredrik Midtsjo e se ne sta interessando attraverso alcuni emissari

Il Napoli, in questa sessione di mercato, continua a tracciare una linea che porta direttamente a Jordan Veretout, centrocampista della Roma. La trattativa non è semplice e, nel caso si dovesse interrompere, gli azzurri avrebbero già pronta l’alternativa: Fredrik Midtsjo, norvegese classe 1993 in forza all’AZ Alkmaar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Si tratta di un nazionale norvegese che viene valutato 10-12 milioni. Il Napoli se ne sta interessando attraverso alcuni emissari. L’offerta è quello di averlo in prestito con diritto di riscatto. Midtsjo è un centrocampista centrale, abile nelle due fasi e potrebbe garantire quella copertura richiesta da Gattuso. Giuntoli lo sta valutando, ma l’operazione non sarà immediata, di mezzo c’è sempre la speranza Veretout”.

